Alistan en Cuba proceso para elección de gobernadores provinciales

La Habana, Cuba.- La Comisión Electoral Nacional de Cuba (CEN) alista hoy el proceso para la elección de gobernadores y vicegobernadores provinciales, que tendrá lugar el 18 de enero.

La CEN trabaja desde diciembre en la organización de las votaciones, en las que ejercerán el sufragio los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, dijo la presidenta del ente electoral, Alina Balseiro.

La dirigente afirmó que se labora en la capacitación de las autoridades y la preparación de la documentación requerida, incluidas las reglas complementarias, cartilla, folletos y las boletas.

Los gobernadores y vicegobernadores, figuras de gobierno que se instauran con la nueva Constitución proclamada en abril, son propuestos por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Como parte de varias transformaciones dispuestas por la carta magna, las asambleas provinciales desaparecen.

Balseiro adelantó que el domingo 12 de enero tendrá lugar una prueba dinámica en la que los consejos electorales provinciales simularán la votación en todos los municipios del país.

