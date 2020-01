Alistan en Cuba asunción de gobernadores y vicegobernadores

La Habana, Cuba.- Los gobernadores y vicegobernadores electos de las 15 provincias de Cuba realizan hoy los primeros aprestos para su asunción el 8 de febrero.

En un hecho inédito, los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular escogieron este sábado a esas figuras los 30 candidatos, propuestos por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Tanto Díaz-Canel como el presidente de la Asamblea Nacional Esteban Lazo, los exhortaron a apoyar las transformaciones en aras del mejoramiento de los órganos gubernamentales.

Las asambleas municipales, a excepción del municipio especial de la Isla de la Juventud que no está integrado a ninguna provincia, se constituyeron por derecho propio en colegios electorales para escoger a sus máximas autoridades en las 15 provincias de la mayor de las Antillas.

