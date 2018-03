Alcalde de Estados Unidos expresa respaldo a mejorar relaciones con Cuba

Biloxi, Estados Unidos de América.- Andrew Gilich, alcalde de la ciudad norteamericana de Biloxi, Misisipi, expresó su firme respaldo al mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

El apoyo de Gilich quedó plasmado en una proclamación a propósito de la visita a ese lugar de Miguel Fraga, primer secretario de la Embajada cubana en Washington.

Durante la entrega del documento, que se refiere a las potencialidades para establecer intercambios comerciales, culturales y deportivos, el alcalde destacó que ambas naciones pueden beneficiarse de diversas formas de asociación.

Por su parte, Fraga manifestó que los vínculos bilaterales basados en el respeto y la buena voluntad, son el camino a seguir, pues de esa manera lo desean los dos pueblos, y como un gesto a favor de la pasión compartida por el béisbol, el diplomático entregó a Gilich una camisa del equipo capitalino de Industriales.

