ALBA-TCP reafirma defensa de Venezuela

La Habana, Cuba. – La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), reafirmó el apoyo a Venezuela en la clausura del XVIII Consejo Político, a la que asistió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Una Declaración de 22 puntos, leída por el canciller cubano Bruno Rodríguez, condenó la conducta injerencista de Estados Unidos que utiliza a la Organización de Estados Americanos y al secretario general, Luis Almagro en una política intervencionista contra la patria de Bolívar.

El texto apoyó al Mecanismo de Montevideo, que sobre Venezuela promueven México, Uruguay, Bolivia y la Comunidad del Caribe, y repudió la Doctrina Monroe, como viejo reflejo de las apetencias imperialistas de Estados Unidos.

La Declaración del ALBA-TCP reclamó el levantamiento incondicional del bloqueo, recrudecido con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Ha sido admirable la resistencia del pueblo venezolano durante este año de intensas sanciones, afirmó el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien reiteró que nuestros colaboradores continuarán prestando servicios y estarán junto a Venezuela.

Al inaugurar el Consejo Político del ALBA-TCP, aseguró el canciller que el retorno del intervencionismo militar estadounidense no reducirá el empeño de defender nuestro derecho a la libre determinación

Reconoció que la agresión imperialista ha fortalecido la unidad y la concertación de los países latinoamericanos, aunque señaló que es necesario enfatizar en todo lo que nos une y no subestimar la fortaleza del bloque.

Bruno Rodríguez convocó a los movimientos sociales, populares, a las organizaciones no gubernamentales, a todos los sectores de nuestros pueblos a ejercer influencia en los gobiernos y oponerse al intervencionismo estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo ante el Consejo Político del ALBA-TCP, que nuestro continente es un territorio en disputa histórica por sus riquezas y potencialidades.

Explicó que en el caso venezolano ese interés se ha hecho palpable en los últimos años, teniendo en cuenta que resulta el territorio con la mayor reserva de petróleo del mundo y una inmensa reserva de gas, de hierro, oro, diamantes, así como una posición geográfica extraordinaria.

Es inaceptable para la élite dominante, supremacista, antilatinoamericana y antiSur, que haya en un territorio tan rico un proceso de independencia, de soberanía, subrayó el canciller venezolano.

El secretario general del ALBA-TCP, el boliviano David Choquehuanca, señaló al movimiento integrador como un elemento de descolonización para el florecimiento de la verdad, la justicia y el respeto.

