ALBA: 14 años de unidad, cooperación y solidaridad

El primer secretario del Partido, General de Ejército, Raúl Castro, y el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel asisten al acto por el aniversario 14 de la Alianza Bolivariana para las los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, creada por Fidel y Chávez.

En la conmemoración en el capitalino Palacio de Convenciones también se encuentran otros Jefes de Estado de los países miembros del mecanismo de integración que reforzó en su XVI Cumbre su unidad y capacidad de concertación.

Gracias a los ideales políticos de Chávez y Fidel, inspirados en el pensamiento martiano y bolivariano, se formó el ALBA-TCP, cuyos principios son la solidaridad, la cooperación y la complementariedad.

El mecanismo repudia las amenazas a la soberanía, la independencia y la paz y estabilidad de toda la región.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.