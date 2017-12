Agricultura cubana supera los obstáculos

La Habana, Cuba. – Una vez que se decretó la fase recuperativa tras el paso del huracán Irma por Cuba el Ministerio de la Agricultura implementó un plan estratégico que permitió recuperar la mayor cantidad de productos y cuando las condiciones climáticas lo permitieron se inició la siembra de cultivos de ciclo corto que garantizarían la alimentación del pueblo cubano, explicó Alejandro Rodríguez, Jefe del Departamento de Defensa Civil, Seguridad y Protección del Ministerio.

Esas medidas señaló, permitieron cumplir con el plan de entrega al Estado de frijol, tomate, arroz, café, madera y en el caso de la carne porcina se sobre cumple, aunque incumplirán en la leche, maíz, miel y huevo.

En cuanto al huevo, altamente demandado por la población, el funcionario explicó que la producción avanza progresivamente en busca de los niveles alcanzados antes de Irma, que oscilaban sobre los 4 millones de posturas diarias.

A poco más de tres meses del paso de Irma por Cuba y a pesar de las fuertes lluvias de los últimos días que afectaron a las provincias orientales, el plan de siembra de cultivos varios, de la actual campaña de frío, avanza al 86 por ciento, así lo explicó a Radio Reloj Alejandro Rodríguez, Jefe del Departamento de Defensa Civil, Seguridad y Protección del Ministerio de la Agricultura.

Significó que la mano de obra, elemento esencial en la agricultura, además de semillas, fertilizantes y el agua, entre otros aseguramientos, están garantizados.

Resaltó como prioridad, que en esta etapa del año se trabaja en la siembra papa, arroz, hortalizas, alimento animal, café y tabaco, esta última área aún con gran número de instalaciones dañadas por la falta de recursos materiales, que se destinaron a la reparación de viviendas.

