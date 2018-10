Agradece Díaz-Canel recibimiento de sus homólogos en Twitter

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, agradeció en Twitter a Evo Morales y Nicolás Maduro, mandatarios de Bolivia y Venezuela, respectivamente, por el recibimiento en la red social.

Gracias hermano presidente por el apoyo, en esta trinchera juntos defenderemos la verdad, la dignidad y la libertad de los pueblos de América Latina y el Caribe, escribió hace unos minutos Díaz-Canel en respuesta a su homólogo boliviano.



Evo le había enviado un saludo, en el que plasmó que el Presidente cubano se incorpora a la batalla de ideas en el campo de las redes sociales, e inaugura su cuenta en Twitter para fortalecer la lucha diaria contra el imperialismo.

Díaz-Canel, quien ya tiene más de 21 mil seguidores en Twitter, agradeció también el apoyo de Maduro, y afirmó: juntos seguiremos en la batalla comunicacional para enfrentar la mentira y manipulación.

