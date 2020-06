Agradece Canciller de Cuba condena del MNOAL al ataque terrorista

La Habana, Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció al Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados -MNOAL- su enérgica condena al ataque terrorista contra la Embajada de la isla en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter el canciller expresó, también, su gratitud por el rechazo a la inclusión de la nación caribeña en la lista de países que no cooperan en el enfrentamiento al terrorismo.

El jefe de la diplomacia cubana añadió en su mensaje que la politización de este flagelo es contraria a los esfuerzos internacionales que se realizan para contenerlo.

Este lunes, el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados manifestó, mediante un comunicado, su preocupación ante la falta de pronunciamiento de Washington sobre la agresión con arma de fuego a la sede diplomática de la mayor de las Antillas.

