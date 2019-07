Agradece Canciller cubano apoyo de Naciones Unidas

El canciller Bruno Rodríguez, agradeció hoy el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en la recuperación de La Habana tras el tornado de enero último, en un encuentro con la coordinadora en Cuba de esa entidad, Consuelo Vidal-Bruce.

Bruno Rodríguez subrayó también que el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos, impacta negativamente en la colaboración de las oficinas, fondos y programas de las Naciones Unidas.

Una nota de prensa de la Cancillería de la Mayor de las Antillas, detalló que en la cita, el titular de Relaciones Exteriores explicó que esa política estadounidense afecta igualmente la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En un ambiente cordial, ambos políticos intercambiaron sobre el buen estado de la cooperación entre el Sistema de la Organización de las Naciones Unidas y Cuba, precisó la información.

