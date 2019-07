Afirma Presidente cubano que la Isla superará el bloqueo estadounidense

La Habana, Cuba. – El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó que Cuba superará las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la Isla desde hace casi 6 décadas.

En un mensaje en Twitter, el mandatario citó el artículo Cuba es más que sol y playa, del diario Juventud Rebelde, relacionado con el desarrollo del sector del turismo a pesar del impacto de la medida unilateral del Gobierno de Washington.

Somos un símbolo internacional de esperanza, brindamos valores sociales que se comparten con el visitante que llega, y vamos a superar las consecuencias del bloqueo; Somos Cuba, Somos Continuidad, escribió el jefe de Estado.

La víspera, en una de las reuniones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados recibieron información detallada sobre la evolución del referido sector en los últimos años.

