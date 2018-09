Afirma Díaz-Canel que la política del bloqueo seguirá fracasando (+Fotos)

Por: Leticia Martínez, René Tamayo y Alina Perera

Traemos la voz de Cuba, que viene a denunciar la política aberrante del bloqueo, una política que seguirá fracasando, dijo el presidente cubano Miguel-Díaz-Canel Bermúdez, a su llegada a Nueva York, para participar en el 73 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Vamos a ratificar esa denuncia en un momento en que hay un retroceso en las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, y por tanto, es difícil avanzar en una relación entre iguales, agregó en sus declaraciones a la prensa.

Venimos también a traer el mensaje de Cuba de paz, de solidaridad y las aspiraciones de construir un mundo mejor, añadió Díaz-Canel a su llegada este domingo a Nueva York.

En sus declaraciones, el Presidente cubano rememoró la presencia de Fidel y Raúl en Naciones Unidas y la mezcla de emociones que ello despierta.

