Afectadas familias cubanas por acciones estadounidenses

La Habana, Cuba. – El primer ministro cubano, Manuel Marrero, señaló que la decisión de Estados Unidos de suspender a partir de hoy los vuelos chárter hacia la Isla, excepto a La Habana, es una sanción directa contra nuestros compatriotas.

En su cuenta de Twitter, Marrero calificó la decisión de Washington como un acto cobarde que aísla nuevamente a las familias cubanas. ¿Cómo pueden hablar de derechos humanos y libertades?, preguntó.

El diario Granma advierte que la implementación de esta medida pretende ganar los votos de los sectores más reaccionarios de la emigración cubana en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de noviembre.

Esta vez; sin embargo, las reacciones en contra de los castigos no se han hecho esperar en ese país, donde los cubanos residentes, desde finales del último año se vieron afectados por la suspensión de vuelos regulares directos hacia el interior de Cuba.

