Afecta el bloqueo la estructura económica de Cuba

El director de la sede subregional de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, Hugo Beteta, comentó que el impacto del bloqueo estadounidense a Cuba crece anualmente y afecta la estructura económica de la Isla.

Esa influencia estructural negativa, continuó, se aprecia en sectores que no se han podido desarrollar, como el financiero; la banca cubana no puede operar debido a las inmensas restricciones.

Manifestó que ante ese panorama los niveles de inversión de la economía cubana se afectan, por ello, es necesario acabar con el bloqueo y por supuesto acceder de forma normal al financiamiento a largo plazo y bajo costo para el desarrollo, cuestión que impide dicho cerco

Ejemplificó que Costa Rica y República Dominicana desarrollan espacios de aditamentos médicos para exportar hacia Estados Unidos, en cambio, Cuba no, a pesar de ser líder en América Latina de investigaciones en biotecnología

