Afecta el bloqueo al sistema de salud

El artículo 83 del Proyecto de Constitución establece que la salud pública es un derecho de todas las personas; el Estado garantiza el acceso y la gratuidad de los servicios de atención, protección y recuperación, lo que también se recoge en el artículo 50 de la Constitución vigente.

Sin embargo, el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba es responsable de afectaciones al sistema de salud de la Isla, superiores a los dos mil 500 millones de dólares.

Los graves daños en esa esfera a causa de ese cerco se derivan de las dificultades para adquirir medicamentos, reactivos, instrumental, piezas de repuesto para equipos médicos y otros insumos necesarios para el funcionamiento del sector.

Pero lo más importante es el daño moral, sentimental a la calidad de vida de las personas, que no se pueden contabilizar económicamente.

Debido al bloqueo estadounidense contra Cuba los pacientes que sufren un cáncer abdominal no pueden recibir el fármaco protocolizado internacionalmente para ese tipo de afección, por lo que los médicos utilizan un citostático de la misma familia, menos eficaz.

También existen pacientes que se le han diagnosticado tumor cerebral, pero los oncólogos no pueden comenzar el tratamiento porque los detalles que debe aportar la biopsia demoran por la falta de reactivos esenciales para ese estudio.

Los servicios oncológicos son muy costosos, aún más por los efectos del bloqueo, tanto en el orden diagnóstico como en el terapéutico, explicó el doctor Manuel Verdecia, Coordinador provincial del programa de control de cáncer infanto-juvenil en Santiago de Cuba.

Por ello se buscan alternativas para tratar al paciente, que son pocas, pues los tratamientos se fundamentan en protocolos establecidos mundialmente.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.