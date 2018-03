Una cita marcada por la solidaridad con Venezuela

El General de Ejército Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, durante la XV Cumbre del ALBA-TCP, en Caracas, condenó la agresión económica del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

Insistió el presidente cubano que en la actualidad la tarea principal de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es defender a Venezuela ante los ataques imperiales.

En la inauguración de la Cumbre del ALBA, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra las noticias falsas de los medios de comunicación sobre su país y cuestionó la prohibición a la asistencia de su nación a la Cumbre de las Américas, que acogerá Perú en abril.

Por su parte, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, y el de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazaron las discordias entre los pueblos y recordaron que el ALBA es el legado de Fidel y Chávez para sembrar la solidaridad.

El presidente cubano rechazó la exclusión del presidente Nicolás Maduro de la VIII Cumbre de las Américas en Perú; esa ilegal decisión es inaceptable e injerencista, a la vez que retrotrae el hemisferio a etapas que parecían superadas , aseveró.

Raúl afirmó que no le reconocemos tampoco a la desprestigiada OEA autoridad moral para dar lecciones de democracia, gobernabilidad o constitucionalidad; la única solución a los problemas venezolanos está en las manos de los propios venezolanos, aseguró.

El General de Ejército Raúl Castro concluyó su discurso evocando a Bolívar y Martí, Fidel y Chávez, quienes nos legaron enseñanzas invaluables, entre ellas la lealtad y los principios.

Las lecciones nos muestran el rumbo a seguir en esta hora decisiva de la Patria grande, que nos reclama unidos para forjar juntos nuestra segunda y definitiva independencia , afirmó el presidente cubano.

La caraqueña avenida Urdaneta vibró cuando los presidentes asistentes a la XV Cumbre del ALBA-TCP salieron al exterior del Palacio de Miraflores para saludar a una multitud de pueblo comprometido con el futuro de la nación.

El presidente Nicolás Maduro, acompañado del presidente cubano Raúl Castro; el de Bolivia, Evo Morales; y el de Nicaragua, Daniel Ortega, entre otras personalidades, transmitió un mensaje del ALBA a Venezuela, y llamó a mantener vivo el legado del Comandante Hugo Chávez.

Minutos antes, desde la terraza de Miraflores, los asistentes a la Cumbre presenciaron la ceremonia que desde el Cuartel de la Montaña recuerda a diario la hora en que falleció Chávez, las 4:25 de la tarde.

Maduro aseguró que Chávez y Fidel serán siempre más futuro que pasado, por el legado que dejaron para el continente.

(Por Angélica Paredes, desde Venezuela)

