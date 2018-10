Adoptan medidas en Región Occidental de Cuba por influjos de Huracán (Fotos,Video)

La proximidad e influencia de las bandas de nublados y lluvias asociadas al Huracán Michael, una vez declarada la Fase Informativa hacen que en Pinar del Rio se adopten las medidas correspondientes a ese tipo de etapa y puntualicen cada objetivo.

Por tal motivo los organismos y entidades implementan en estos momentos las orientaciones emitidas por el Órgano de Defensa Civil y el Centro de Gestión de Control de Riesgos que incluyen preparar los radioaficionados.

En el caso de los clases, la dirección de Educación en Pinar del Rio prolongo la entrada de los alumnos de los centros internos, pero en ningún momento se ha orientado suspender las clases, las que solo cesan ante la fase de Alerta ciclónica.

Mientras las lluvias continúan sin niveles de precipitación de elevado valor, las que se intensifican por momentos, al igual que los vientos asociados al huracán Michael.

Ante la proximidad del Huracán Michael al extremo más occidental de Cuba, en la provincia de Artemisa aplican medidas para prevenir daños por intensas lluvias e inundaciones costeras.

En la costa sur del territorio mantienen la vigilancia permanente en las playas Cajio, Guanimar y Majana, donde la población y los organismos del Estado observan la trayectoria del fenómeno meteorológico a través de las informaciones emitidas por los medios de comunicación.

Por las posibles inundaciones en zonas bajas debido a las intensas lluvias, en los municipios de Güira de Melena, Alquízar, Artemisa y San Cristóbal, la población cumple las medidas orientadas ante numerosas precipitaciones.

Ahora en Artemisa llueve a intervalos que en ocasiones se torna intensa, el cielo está totalmente nublado y el mar comienza a reflejar la cercanía al territorio del Huracán Michael.

Habitantes de la Isla de la Juventud atentos al paso del Huracán



Debido a las lluvias asociadas a la tormenta tropical Michael, en Isla de la Juventud se mantiene una estricta vigilancia sobre las presas, al 77,3 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

A tenor de la situación hidrometeorológica existente, el puesto de mando de la Defensa Civil orienta a la población evitar pescar en los aliviaderos y hervir el agua para el consumo humano, a pesar de que ninguno de estos reservorios ofrece peligro para la población.

Aunque no se reportan afectaciones en el municipio especial, se registra un acumulado de precipitaciones de 94 milímetros de lluvia, inferior a los 154 registrados como media histórica para octubre.

Aunque las precipitaciones en la Isla de la Juventud no son significativas, el Consejo de Defensa Municipal se activará para tomar las medidas correspondientes a la fase informativa.

