Administración Trump afecta a la agricultura de Cuba

La Habana, Cuba. – Estados Unidos no ha cambiado sus intenciones de destruir la Revolución Cubana, desde que Lester Mallory, entonces subsecretario de Estado de ese país, recomendara incitar al desaliento en la Isla mediante la insatisfacción económica y la penuria.

A ese afán se debe que la agricultura cubana haya sufrido pérdidas por más de 300 millonesde dólares, de abril de 2018 a marzo del presente año, de acuerdo con Moraima Céspedes Morales, directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de la Agricultura.

Ello representa 51 millones de dólares más que en igual periodo del año pasado, dado el recrudecimiento del bloqueo, indicó Céspedes Morales.

La directiva denunció que las dificultades y trabas interpuestas por las autoridades estadounidenses afectan también la importación de granos como el maíz para producir pienso y la exportación del carbón vegetal cubano.

