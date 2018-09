Acuerdan Cuba y Ghana sostener consultas diplomáticas

La Habana, Cuba. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y su homóloga de Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey , firmaron el lunes en La Habana un acuerdo para consultas diplomáticas regulares entre ambas cancillerías.

El propósito del texto firmado por la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración del país africano y su anfitrión es promover y fortalecer, a través del diálogo, las relaciones bilaterales.

De acuerdo con la cancillería cubana, ambos titulares repasaron la agenda bilateral y expresaron la voluntad mutua de impulsar los históricos lazos de amistad y cooperación existentes entre ambas naciones, a la vez que analizaron temas internacionales.

La diplomática ghanesa, quien está en Cuba en visita oficial, fue recibida también por Inés María Chapman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, con quien habló sobre los nexos bilaterales.

