Actividades en toda Cuba por cumpleaños de la Revolución

La Habana, Cuba.- Conciertos, presentaciones de libros, espectáculos de ballet y circenses, así como proyecciones de largometrajes, forman parte de las actividades que se realizan en toda Cuba para celebrar la llegada de 2018: Año 60 de la Revolución.

Silvia Montano, directora de Programas Culturales del Ministerio de Cultura, reiteró que el objetivo principal que persiguen con este programa es crear opciones para el disfrute de todo tipo de público.

Comunicó que el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos, ICAIC, estarán presentando en todas las cabeceras provinciales y en La Habana, una amplia gama de productos infantiles; y proyectarán también cintas que recrean la última etapa de la gesta revolucionaria.

