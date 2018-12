Aclaran detalles sobre los compromisos fiscales de los cuentapropistas

Ese dinero está a la libre disposición del contribuyente, aclaró el director de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, al referirse a las nuevas cuentas fiscales recién establecidas para 6 categorías de cuentapropistas.

Acompañado por varios funcionarios, Regueiro subrayó que los titulares incluso pueden extraer el saldo mínimo establecido, pero tienen 5 días para reponerlo.

El director de Política Fiscal señaló que con esas cuentas se pueden adquirir medios y equipos, y pagar a las empresas estatales, abonar los tributos y asumir cualquier reparación capital o mantenimiento, además de sufragar los servicios a otras formas de gestión no estatal.

Las cuentas bancarias fiscales son en pesos cubanos, pero también pueden ser en CUC para quienes reciban pagos en esas monedas, como arrendadores y constructores, apuntó Regueiro.

La Oficina Nacional de Administración Tributaria, desde sus sedes territoriales y en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está citando a todos los cuentapropistas para un proceso de actualización de los Registros, a partir de los cambios establecidos para ese sector desde el pasado día 7.

La directora de la ONAT, Mary Blanca Ortega, explicó que hay que actualizar las licencias, y fijar las obligaciones fiscales con las nuevas cuotas cuando sea necesario.

Por su parte, la directora territorial del Banco Metropolitano, Yaima Arias, explicó que para abrir la cuenta fiscal, los cuentapropistas solo presentarán una fotocopia del Carné de identidad, la licencia y el carné que los acredita como trabajadores no estatales.

Arias aclaró que por ser cuentas fiscales no admiten beneficiarios, pero en caso de fallecimiento del titular se aplica el traspaso por herencia.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.