Abogan en Congreso de los CDR a proteger la salud pública

El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, convocó en la sesión plenaria del Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, incrementar la lucha antivectorial en los barrios.

Hay que convencer a las familias sobre la necesidad de cooperar con efectividad en la eliminación de focos de mosquitos Aedes que afectan la salud y elevan los costos del sistema de salud pública, enfatizó el también miembro del Buró Político del Partido.

Los delegados coinciden que el proceso 9no Congreso, desarrollado desde la base, ha traído fortalezas en las comunidades, aunque falta mucho para avanzar en el funcionamiento de la organización con el trabajo integrado de los organismos.

Buscar soluciones colectivas, sumar iniciativas que estimulen la unidad y la participación popular son temas que se debaten hoy en la sesión plenaria del congreso cederista que concluirá este viernes.

El 9no Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución, que sesiona en el Palacio de Convenciones de La Habana, enfatiza en el trabajo político ideológico con los jóvenes y el resto del pueblo.

Reforzar los valores y la identidad cubana, rescatar la historia y exponer los avances del país en las redes sociales de Internet, son reclamos de los delegados ante la guerra mediática que nos hacen los enemigos para tratar de destruir la Revolución.

La delegada de la provincia de Granma, Ana Delia Ramírez, afirmó que los cubanos estamos obligados a hacerle un Monumento Moral a Fidel, siendo cada día mejores cederistas en defensa de la Revolución.

En la sesión plenaria del 9no Congreso de los CDR este jueves se presentará la candidatura a la dirección nacional de la organización y en horas de la tarde serán reconocidos sobresalientes cederistas del país.

