Abierta la convocatoria para Informática 2020

El Ministerio de Comunicaciones y la Unión de Informáticos de Cuba invitan a todos los profesionales interesados a presentar sus trabajos en la XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2020.

El evento sesionará en La Habana del 16 al 20 de marzo del próximo año, y abordará varias temáticas relacionadas con el avance de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la electrónica y la automática en Cuba y el mundo.

Por la transformación digital, esel lema central que promoverá la cita, el cual responde a la aplicación de capacidades digitales, procesos y productos con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad.

El plazo para la presentación de ponencias vence el próximo 18 de octubre y el envío de los trabajos finales para su publicación debe hacerse antes del 13 de diciembre de este año.

