Radio Reloj

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla , expresó este domingo sus condolencias a Indonesia a raíz de las numerosas vidas perdidas en ese país a causa de un tsunami.

A través de la red social Twitter, el Canciller envió un mensaje, en el que hizo extensivas sus condolencias a los familiares de las víctimas y los damnificados.

