Presidente de Canarias se reunió con autoridades cubanas

La Habana, Cuba. – El Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas Ruiz, recibió este jueves a Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de la Comunidad Autonóma de Canarias, quien realiza una visita oficial a Cuba.

Durante el encuentro se constató el positivo estado de las relaciones entre Cuba y esa Comunidad Autónoma de España, reflejo de los profundos lazos históricos que unen a sus pueblos.

Igualmente, se reiteró la voluntad mutua de continuar fomentando la cooperación y el intercambio cultural, así como las relaciones en los sectores del Comercio, la Economía y el Turismo.

Como parte del programa oficial, el presidente canario desarrolló un encuentro con el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, con el objetivo de analizar las potencialidades para un mayor intercambio en las esferas de negocios y cooperación.

El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se encuentra de visita oficial en Cuba, anunció la directora del departamento de Europa y Canadá de la Cancillería, Alba Soto.

Como parte de sus actividades en su primera visita a la Mayor de las Antillas, Clavijo sostuvo un encuentro con Armando Vergara, subdirector de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, indicó Soto en su cuenta en la red social Twitter.

La funcionaria afirmó, además, que con la llegada a La Habana del presidente del gobierno canario, se refuerzan los lazos históricos y familiares que unen a los pueblos cubano y de la comunidad autónoma española.

Desde el 2015, Fernando Clavijo es el presidente del gobierno de Canarias, un archipiélago situado al oeste del continente africano compuesto por siete islas principales.

