26 de Julio, victoria de las ideas, Vamos por Más (+Fotos)

Granma, Cuba. – Con la presencia del Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez se inició en la Plaza de la Patria, de Bayamo, el acto Nacional por los 66 años del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Dedicado a Fidel y a Martí, el Día de la Rebeldía Nacional ratifica el compromiso de Granma de potenciar sus resultados económicos, razón por la que mereció la sede central de los festejos por el 26 de Julio.

Invictos, con Fidel entre Nosotros, como lo pronosticó Raúl hace exactamente un año, el pueblo de Cuba ante los retos, desafíos y amenazas ha sabido mantenerse firme en defensa de la Revolución Socialista.

En homenaje a los Héroes y Mártires del 26 de Julio, este día glorioso de la patria los cubanos patentizamos -como ha expresado el presidente Díaz-Canel- que por convicción moral, Vamos por Más.

El Primer secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezan en Granma el acto central por el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En la Plaza de la Patria, en Bayamo, la conmemoración inició con un toque de silencio y el pase de lista de los 61 combatientes caídos durante esos sucesos.

La primera oradora, la pionera Jeidy González, aseguró que los niños, convertidos hoy en tesoros de la patria constituyen la continuidad histórica de la Revolución, y subrayó el orgullo de los más pequeños de vivir en un país que defiende por sobre todo la felicidad y la sonrisa.

Después, la estudiante de Licenciatura en Contabilidad, Migdiala Chacón, afirmó que nuestro pueblo resiste y vencerá la hostilidad que durante 6 décadas nos impone Estados Unidos.

En el acto político-cultural por el 26 de Julio, el Primer Secretario del Partido en Granma, Federico Hernández, calificó esa fecha como una de las más trascendentales en nuestra historia, cuando un grupo de valerosos jóvenes no dejó morir al Apóstol en el año de su centenario.

Recordó el último discurso de Fidel, justo en la Plaza de la Patria de Bayamo, y le agradeció por entregarnos la obra inmensa de la Revolución, al igual que a Raúl por sus enseñanzas y orientaciones.

Hernández repasó los logros más relevantes de Granma en el último período, y ratificó el compromiso de continuar trabajando por el bienestar del pueblo, al tiempo que insistió en la defensa de la unidad, mantener la ética y el vínculo con la base.

Avanzaremos en marcha indetenible, porque para los cubanos solo hay una alternativa: la victoria, concluyó en el acto por el 26 de Julio.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.