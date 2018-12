2019, un año de desafíos y victorias

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó hoy a 2019 de un año de desafíos y victorias.

Un nuevo año está por comenzar, un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana; será un año de desafíos, combates y victorias e iremos por más, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

A las etiquetas #SomosCuba y #SomosContinuidad, el mandatario agregó #YoVotoSí, en alusión al referendo popular convocado para el 24 de febrero sobre la nueva Constitución de la mayor de las Antillas.

Tras ser aprobada de forma unánime el 22 de diciembre último por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el documento deberá ser refrendado en las urnas mediante voto directo y secreto.

