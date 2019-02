Recibió Canciller cubano a Vicecanciller ruso (+Fotos)

El canciller Bruno Rodríguez recibió al viceministro primero del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Vladimir Titov, quien realiza una visita de trabajo a la Isla, para presidir la Reunión de Consultas Políticas Intercancillerías entre Cuba y Rusia.

Una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que durante el encuentro ambas partes constataron el excelente estado de las relaciones bilaterales, y expresaron la voluntad mutua de continuar fortaleciendo los lazos político-diplomáticos, económicos, comerciales, culturales y de cooperación.

Asimismo, dialogaron sobre diversos asuntos de actualidad, donde se puso de manifiesto la coincidencia de posiciones en los diversos y complejos temas de la agenda internacional y regional.

Acompañaron al distinguido visitante, Andrey Guskov, embajador de la Federación de Rusia en Cuba, y otros miembros de su delegación.

