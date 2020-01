Yosvany Torres se retira del deporte activo

Matanzas, Cuba. – El extraordinario lanzador Yosvani Torres, no seguirá como atleta en la próxima Serie Nacional de Béisbol después de coronarse campeón como refuerzo del equipo Matanzas.

En el mitin minutos antes del último juego del campeonato cubano, Torres tomó la palabra y ante sus compañeros le expresó que se retiraría, que se siente muy orgulloso de haber terminado esta linda etapa en su vida jugando por Matanzas.

En aquel momento le dijo a los jugadores matanceros la gran oportunidad que tenían enfrente, estaban entonces a 27 out de ser los campeones nacionales.

Estan viviendo una experiencia única que tal vez no se vuelva a repetir, la vida los llevó hasta ahí y no puden quedar mal con la afición, aseveró Yosvany Torres quien cierra su vida activa como pelotero con la camiseta de Matanzas.

