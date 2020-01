Voleibolistas cubanos rumbo a Canadá para preolímpico

La Habana, Cuba. – La selección masculina de voleibol de Cuba parte hacia Canadá para participar del 10 al 12 próximos en el preolímpico de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe, Norceca, con sede en Vancouver.

Los cubanos buscarán el primer lugar del torneo, resultado que les garantizará el boleto de Norceca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al igual que los equipos de Puerto Rico, México y el anfitrión.

Los discípulos de Nicolás Vives abrirán las acciones en el preolímpico de Vancouver contra los puertorriqueños, para después topar con los locales y los mexicanos.

En la última etapa de preparación, los antillanos efectuaron en La Habana partidos con Chile y Venezuela, planteles que ultiman detalles para el preolímpico de Sudamérica, que será también del viernes al domingo con la presencia de los anfitriones chilenos, los venezolanos, los colombianos y los peruanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.