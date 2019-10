Victorias cubanas en Mundial Juvenil de Ajedrez

India. – El Gran Maestro Carlos Daniel Albornoz y la Maestra Internacional Roxangel Obregón conquistaron dos importantes victorias en la novena ronda del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez con sede en Nueva Delhi.

Albornoz, de 18 años, derrotó en 30 movimientos al Maestro Internacional danés, Martin Percivaldi, quien escaló hasta el puesto 23 de la tabla de posiciones y está empatado en puntuación con otros 12 jugadores, a un solo punto del tercer puesto.

Este torneo del orbe para ajedrecistas menores de 20 años es liderado en el grupo Abierto por el Gran Maestro ucraniano Evgeny Shtembuliak, quien está perseguido a media raya por el español Miguel Santos Ruiz.

Por su parte, la Maestra Internacional cubana Roxangel Obregón superó en el apartado femenino en 41 lances a la mongola Bat-Erdene y ocupa el puesto 50 del certamen tras desempatar con otras jugadoras.

