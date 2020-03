Torneo Internacional Giraldilla del 18 al 22 de marzo

La Habana, Cuba. – El Torneo Internacional Giraldilla de Bádminton tendrá lugar del 18 al 22 de marzo en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, donde Cuba estará representada por los integrantes del equipo nacional, que encabezan los experimentados Osleni Guerrero y Leodannis Martínez.

También por la parte cubana intervendrán atletas de perspectivas inmediata (API) de las Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar (Eide), quienes se enfrentarán a raquetistas internacionales procedentes de México, El Salvador, Guyana y Myanmar.

Los cubanos de la selección de lujo no competirán en todas las modalidades, sino en las que por estrategia deben estar, es el caso de Osleni, quien concursará en single por sus intereses de la clasificación olímpica y en dobles masculino para continuar el trabajo junto a Leodannis, explicó a Jit Alexis Ramírez, presidente de la FCB.

Igual sucederá con Yeyli Ortiz, la que jugará solo en dobles mixtos por decisión del colectivo técnico a partir de la evolución de su última lesión, tampoco vendrá la holguinera Yenni Pupo (API), pues conocimos que presenta problemas médicos y le recomiendan evitar esfuerzos físicos, agregó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.