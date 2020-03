La Habana, Cuba. – El nuevo coronavirus sigue extendiendo su sombra sobre la venidera Olimpiada de Tokyo 2020, que ahora ve empañada la tradicional ceremonia de encendido del fuego olímpico en Grecia.

Los Comités Olímpicos Internacional y Griego decidieron realizar hoy casi a puertas cerradas ese ceremonial como medida preventiva contra el contagio de la Covid-19.

En las ruinas del templo de Hera, en la ciudad de Olimpia, apenas asistió un centenar de acreditados, lo que no ocurría desde los Juegos de Los Ángeles en 1984, pues siempre asistían miles de personas que se sentaban en las laderas cubiertas de hierba del milenario estadio.

La llama olímpica recorrerá Grecia durante siete días para llegar después a Japón, donde cumplirá un trayecto de 21 jornadas por las 47 prefecturas niponas.

Estamos trabajando con la idea de que se van a hacer los Juegos Olímpicos, dijo al diario Marca el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch Junior.

El directivo, hijo del recordado titular del COI, aclaró que mantienen un estrecho contacto con los organizadores japoneses y las autoridades sanitarias internacionales que son quienes determinarán cualquier decisión futura.

Precisamente, el Comité Organizador anunció la terminación satisfactoria, y en tiempo y forma, de todas las instalaciones necesarias para la Olimpiada.

Los Juegos de Japón tendrán 43 sedes, incluida la Villa Olímpica. De ellas 8 son permanentes, 10 temporales y 25 ya existían. Y desde allá Radio Reloj le informará este verano acerca de todo lo que usted quiere saber de Tokyo Olímpico.

