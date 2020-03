Taekwondo cubano tendrá solo un hombre en Tokio

La Habana, Cuba. – Las derrotas, este jueves, de Arlettys Acosta y Yadier Limonta en el torneo clasificatorio de Costa Rica, dejaron al taekwondo cubano con un solo representante en los venideros Juegos Olímpicos de Tokio.

Arlettys se estrenó en la división de menos de 67 kilogramos con un triunfo por 6 puntos a 2 frente a la chileña Claudia Gallardo, pero en semifinales cedió por ajustado 7-5 ante la brasileña Milena Titonelli, quien aseguró el cupo junto a la haitiana Aliya Shipman.

Mientras, Yadier no pudo pasar del combate inicial, al caer por 15-10 ante el estadounidense Ishida Jaysen en la categoría menor de 80 kilos, cuyos boletos fueron para el brasileño Ícaro Seoares y el dominicano Moisés Hernández.

En la jornada anterior Rafael Alba había logrado su clasificación y tratará ahora de sumar un título olímpico a sus dos coronas mundiales.

