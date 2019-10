Serie Nacional de Béisbol de Cuba oferta un último boleto

La Habana, Cuba. – El equipo Matanzas seguirá en la lucha por el título del béisbol cubano, cuando este miércoles avanzó a la segunda fase de la Serie Nacional de ese deporte con victoria de 9 carreras por 4 frente a Sancti Spíritus.

Los matanceros ganaron una de las series de comodines 2 victorias por una; en el choque de sentencia brindaron jonrones Erisbel Arruebarruena, Javier Camero y William Luis, el éxito correspondió al cerrador Armando Dueñas.

En el otro duelo de repechaje el equipo de Granma igualó la pugna como visitante frente a Industriales, al ganar 6 carreras por una con excelente apertura de Leandro Martínez, cierre de Carlos Santana, y vuelacercas de Darián García.

Hoy a las 10:00 de la mañana iniciará el duelo de sentencia por el último boleto a la segunda fase; pueden asumir las aperturas César García por los granmenses, y Marcos Ortega por el elenco habanero.

