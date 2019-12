Serie Nacional de Béisbol cierra hoy su calendario regular

La Habana, Cuba. – Luego de la clasificación de Industriales, la última jornada de la Serie Nacional de Béisbol dispondrá hoy las sentencias para el orden final de cara a los play off, una pugna con opciones complicadas, que incluyen un posible empate entre los cuatro equipos clasificados.

La vía de menos vericuetos sería una doble victoria de Camagüey frente a Santiago de Cuba para que los primeros terminen en la vanguardia; la oposición más extrema sería la de un triunfo camagüeyano y otro de Industriales, que marcaría empate entre ellos, más Las Tunas y Matanzas.

Este martes los habaneros ganaron el cuarto pase a las semifinales al vencer en par de ocasiones a Cienfuegos 6 carreras por 5, y 4 a 3; Stayler Hernández fue el más destacado a la ofensiva.

En el otro partido de la fecha Matanzas dominó a Las Tunas 10 anotaciones por 6 con jonrones de Willian Luis y dos para Erisbel Arruebarruena, quien llegó a 19 para asumir el liderazgo en ese departamento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.