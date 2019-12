Sensible ausencia para Matanzas en la Serie Nacional de Béisbol

Matanzas, Cuba. – Una molestia en el codo en su brazo de tirar, mantiene al lanzador y refuerzo de Matanzas, Yamichel Pérez fuera de la Serie Nacional de Béisbol por indicación médica durante los próximos juegos, donde el equipo matancero aspira a clasificar a los play off.

El zurdo espirituano, líder en juegos ganados en la actual temporada con 13 victorias, sufre una congestión en el codo, debido a la extensa carga de trabajo en la actual contienda beisbolera, en la cual acumula más de 121 innings de actuación.

Según los pronósticos médicos, la dolencia debe desaparecer con varios días de reposo, lo que augura que Matanzas pueda disponer de los servicios de Yamichel Pérez durante la etapa semifinal donde los matanceros aspiran incluirse para tratar de ganar el banderín de la pelota cubana.

Yoanni Yera, Freddy Asiel Álvarez, Vladimir García y Jonder Martínez deberán asumir ahora el protagonismo en el box.

