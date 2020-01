Semifinal beisbolera en la Serie Cubana

La Habana, Cuba.- La ansiedad y la presión, con dos matices opuestos, el eufórico y el desesperado, llevan hoy a camagüeyanos y habaneros al tercer duelo de una semifinal beisbolera que ha roto pronósticos.

Los Toros buscarán frente a su público la victoria que les de el pase a la final, para ello deben enviar a la lomita a Yariel Rodríguez, mientras que Bryan Chi asumirá por los Industriales, aunque además de pitcheo estos necesitan una explosión ofensiva para sobrevivir.

Antes, por la tarde, en Matanzas se reactivará el otro duelo, por los anfitriones debe abrir Yosvany Torres, y por los Leñadores de Las Tunas está anunciado otro refuerzo, Yander Guevara.

Ante el plus que aporta su afición los Cocodrilos intentarán ganar la delantera en este desafío igualado a un éxito, pero tienen al frente el buen arsenal de los campeones tuneros; pronosticar aquí no es un ejercicio muy cuerdo.

