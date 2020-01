Se aproxima la décima carrera Cacahual-Ciudad Deportiva

La Habana, Cuba. – Organizada por el proyecto Marabana-Maracuba, la décima edición de la tradicional media maratón Cacahual-Ciudad Deportiva, se desarrollará el próximo 15 de febrero.

La carrera, que contará con la presencia de varios de los mejores andarines cubanos, saludará el aniversario de la creación del Instituto Nacional, de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), el 23 de febrero de 1961.

Clasificatoria para la principal maratón de Cuba, Marabana 2020, las inscripciones se efectuarán del 10 al 14 de febrero en las oficinas del citado proyecto, ubicadas en la Ciudad Deportiva, de esta capital.

Ese importante proceso de inscripción será en el horario de 9:00 a. m. a 4:00 p.m., según refleja hoy la publicación deportiva JIT.

La arrancada del evento está prevista para las 7:00 de la mañana, en las inmediaciones del Monumento Nacional que guarda los restos del Lugarteniente General Antonio Maceo y su ayudante el Capitán Francisco Gómez Toro; mientras la meta estará en las afueras del coliseo de la Ciudad Deportiva.

También ese día 15, en áreas contiguas a la salida y meta de la carrera, se desarrollará un festival deportivo recreativo con múltiples actividades para el disfrute de niños, jóvenes y adultos, quienes además animarán a los corredores participantes.

En su décima edición se espera la presencia de corredores como la campeona de 2019, la mayabequense Liuris Marta Figueredo, quien logró su mejor tiempo personal con una hora, 20 minutos y 77 segundos, y el habanero Hormelys Isac Pichardo, vencedor con 1:12:11 horas.

(Tomado de la ACN)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.