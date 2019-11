Santiago de Cuba se encarama en la cima de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Santiago de Cuba dio otro paso hacia la postemporada y quedó solo en la vanguardia de la Serie Nacional de Béisbol tras dominar a Las Tunas 10 carreras por 8, para sumar 41 victorias.

En la ofensiva de los santiagueros destacó el jonrón número 14 de Edilse Silva, para reafirmarse en el liderazgo de este departamento; también despacharon vuelacercas Rudens Sánchez y Andrés Reyna; el éxito correspondió al refuerzo granmense Carlos Santana.

Camagüey abandonó la cima tras caer 9 anotaciones por 6 frente a Industriales en choque decidido por cuadrangular de Stayler Hernández; antes también despachó un bambinazo Yamil Rivalta, en juego ganado por Frank Herrera con salvamento de Andy Rodríguez.

Yamichel Pérez lució una vez más y asumió el liderazgo en juegos ganados, con 10, en la conquista de los matanceros 3 carreras por 2 contra los cienfuegueros; Armando Dueñas logró el salvamento.

