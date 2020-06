Reeligen a cubana en representación de atletas

La Habana, Cuba. La estrella del voleibol a finales de los años 90 y principios del actual siglo, Yumilka Ruiz, fue reelegida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional.

Yumilka, bicampeona olímpica, asesorará sobre todas las actividades del Movimiento Olímpico relacionadas con el uso del deporte para mejorar la actividad física, según detalla la web www.norceca.net

Esa labor tiene como prioridad elevar el acceso al deporte como un derecho para todos y participando en actividades deportivas, con un enfoque especial en la juventud, para potenciar la actividad hacia un buen estado de salud.

La reelección significa un reconocimiento a la buena labor de Yumilka Ruíz en el último ciclo, una de las Morenas del Caribe titulares del voleibol en los Olímpicos de Atlanta y Sidney, y bronceada en los Juegos de Atenas 2004.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.