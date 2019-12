Rebelión en los de abajo

La Habana, Cuba. – Los tres conjuntos de abajo en la tabla de psoiciones ganaron este lunes en la Serie Nacional de Béisbol, pero las matemáticas apuntan a que sólo uno de ellos logrará acceder a semifinales, aunque aún nada de esto está definido.

Industriales pasó la escoba a Camagüey con par de triunfos, 9 carreras por 7 y luego 7 a cero, éxitos a las cuentas de Andy Rodríguez y Eddy Abel García; en el segundo choque Frederich Cepeda amplió a 18 su liderazgo en jonrones.

Los habaneros marchan cuartos, a 1.5 decisiones del tercer lugar, y con un triunfo de ventaja sobre los santiagueros que frenaron su racha de derrotas con pizarra de 11 anotaciones por 10 frente a Las Tunas, gracias a vuelacercas de Oscar Colás y Andrés Reyna.

Cienfuegos ocupa la última plaza, aunque sólo a un paso y medio de la línea de clasificación; los sureños salvaron la honra ante Matanzas 7 carreras por 6; hoy toca descanso, después pueden llegar sentencias.

