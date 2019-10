Preparan sede para Juego de las Estrellas en Cuba

Camagüey, Cuba. – El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, en Camagüey, alista condiciones para celebrar por primera vez en ese territorio el Juego de las Estrellas correspondiente a la actual Serie Nacional de Béisbol.

El conjunto de actividades que comprende la cita sesionará del 18 al 20 de octubre venidero y agrupará a unos 200 puntales de este deporte en el país.

Mario Núñez Caballero, director provincial de Deportes, informó que la entidad creó varias comisiones de trabajo para asegurar los preparativos y el desarrollo del evento, el cual es resultado del esfuerzo y el valioso desempeño del equipo de Camagüey en el actual campeonato.

Igualmente, destacó la labor de peloteros experimentados que acompañan a la novena local, liderada por Miguel Borroto, que ha mostrado sentido de pertenencia para regalar a la afición camagüeyana un buen espectáculo deportivo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.