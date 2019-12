Premiados en Cuba los Mejores Atletas del Año

La Habana, Cuba. – Este jueves recibieron sus premios los atletas más destacados del 2019 en Cuba, liderados por el luchador Ismael Borrero y la discóbola Yaimé Pérez, electos como los mejores, ambos campeones mundiales y panamericanos.

Se reconocieron a los más relevantes en disciplinas colectivas; en pruebas no individuales; los mejores deportes; 10 figuras destacadas; el novato del año; los juveniles de mayor impacto; a Omara Durand como la más excelsa entre los discapacitados, y otras categorías.

En el acto en la Sala Universal de las FAR todos gozaron de un fuerte aplauso y de las actuaciones artísticas de los grupos musicales Sampling, Will Campa y la Gran Unión, y el danzario Habana Compás Dance.

El Laboratorio Antidoping obtuvo un reconocimiento por 16 años de excelencia en su labor; presidió la gala el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés.

