Pesistas cubanos a Copa Mundial en Roma

La Habana, Cuba. – Un total de 5 pesistas cubanos intervendrán en la Copa Mundial de Roma, lid que reunirá del 27 al 31 próximos a cerca de 200 competidores de todos los continentes en la capital italiana.

Entre las féminas sobresale la subcampeona mundial Ludia Montero, quien se inscribió en la categoría de 49 kilogramos de peso corporal para la cita romana, y Marina Rodríguez, en los 64 subcampeona de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

En la rama varonil lidiarán los cubanos Addriel La O, 81 kilogramos, Olfídes Sáez 89, y Luis Manuel Lauret en más de 89 kilos.

Según lo dado a conocer en el programa de la Federación Italiana de Halterofilia en las cinco jornadas, la Copa Mundial desarrollará acciones competitivas en horarios diurnos, vespertinos y nocturnos.

