Persisten en excluir a Cuba de la Serie del Caribe

La Habana, Cuba. – El presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, declaró que Cuba no será invitada a la edición de la Serie regional el próximo año con sede en Mazatlán, México.

Tal postura se sospechaba desde la frustrada asistencia al vigente certamen; el necesario y justo regreso de Cuba no parece probable hasta que cambie la directiva organizadora, o la cubana, y establezcan un profundo diálogo.

Por otra parte la primera edición del concurso juvenil en el Torneo Internacional de Lucha Cerro Pelado-Granma, inició este miércoles en La Habana con total dominio de los locales.

Entre las nueve divisiones de competencia en el estilo grecorromano sólo una plata escapó a los cubanos, fue para Argentina, que además logró un bronce, mientras que Honduras ganó dos terceros lugares; hoy es turno para el evento femenino.

