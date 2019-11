Omara Durand se recupera de lesión

La Habana, Cuba. – La campeona paralímpica y plusmarquista mundial Omara Durand, se encuentra en fase de recuperación tras regresar lesionada del evento del orbe de paratletismo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Según informó el doctor Eduardo León Valdés, especialista del equipo nacional de paratletismo, si la recuperación marcha bien, Omara debe comenzar su preparación general en enero de cara a la participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Según el galeno del Instituto de Medicina del Deporte del Inder, la afamada velocista cubana comenzará a recibir oxigenación hiperbárica y fisioterapia con un apoyo del 25 por ciento de esa pierna lastimada.

Durand, en el reciente certamen del mundo en Dubai llegó a 11 premios áureos a ese nivel al volver a ganar las tres distancias.

