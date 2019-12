Mireya Luis, centro de atención de la prensa nipona

Japón. – La vicepresidenta de la Federación Internacional de Voleibol, Mireya Luis, acapara los espacios de la prensa de Japón, donde cumplimenta un programa de actividades.

Medios como la agencia de noticias NHK y el periódico Kahoku Shimpo, informan sobre el encuentro, conferencia y sesión de entrenamiento de la ex atleta con 200 estudiantes de una escuela de enseñanza media de la ciudad de Sendai.

Aparte del conversatorio en Sendai, Mireya intercambió con miembros del Comité Olímpico de Tokio-2020, el ejecutivo de la Federación nacional de Voleibol, atletas retiradas de ese deporte, otras autoridades y la misión diplomática de Cuba en el estado nipón.

Mireya Luis es considerada una de las mejores jugadoras en la historia de su disciplina y mientras estuvo activa logró innumerables títulos para su equipo y reconocimiento mundial por su capacidad de salto y ataque.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.