Mentor del equipo Matanzas irá juego a juego, aunque viole rotaciones

“Mi filosofía de trabajo en cuanto al picheo no la cambiaré ahora en la postemporada; seguiremos el intento de ganar juego tras juego, aunque tengamos que violar la rotación y funciones específicas de los lanzadores”.

Así dijo a la Agencia Cubana de Noticias, Armando Ferrer, mentor del equipo Matanzas que intervendrá en el venidero play off de la Serie Nacional de Béisbol, contra el monarca exponente Las Tunas, a partir del 4 de enero.

Los tres refuerzos que solicitó fueron el lanzador artemiseño Miguel Lahera, el jugador de cuadro César Prieto, de Cienfuegos; y el jardinero granmense Raico Santos, quien defendió los colores de Santiago de Cuba en la segunda fase.

Brindaremos un buen espectáculo al pueblo, dijo Ferrer, aunque citó la imposibilidad de realizar juegos nocturnos en el estadio Victoria de Girón, en Matanzas, por la falta de alumbrado eléctrico en sus torres.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.