Maylín con judogi de plata

La cubana Maylín del Toro ganó la medalla de plata en la división de 63 kilogramos en el Grand Slam de Judo de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos.

Maylín encadenó 4 victorias frente a representantes de Tayikistán, España e Italia en las fases clasificatorias, junto a la de semifinales sobre la mexicana Prisca Awiti, antes de ceder en la final contra la eslovena Tina Trstenjak, campeona olímpica.

La antillana, ubicada en la novena plaza del ranking mundial, suma ahora más se 400 puntos para tener casi segura su asistencia en los venideros Juegos Olímpicos de Tokio.

La plata de Maylín se une al bronce de Orlando Polanco este jueves; hoy Onix Cortés no pudo lograr victoria alguna; mañana combatirán en el Grand Slam de Abu Dhabi los medallistas mundiales Iván Silva y Kaliema Antomarchi.

