Matanzas y Camagüey abrazados en la cima

La Habana, Cuba. – Llega hoy otra jornada de pausa en la LIX Serie Nacional de Beisbol, ahora bajo el liderazgo de Camagüey y Matanzas; y después de una semana de sufrida intermitencia los camagüeyanos lograron barrer a los santiagueros.

Una aceptable apertura de Yadián Martínez y un gran relevo de Frank Madan guiaron el éxito camagüeyano de 9 carreras por 2; Yendry Téllez guió la ofensiva junto a los refuerzos Jorge Luis Peña y Yorbis Borroto, todos con 4 jits.

Los matanceros dominaron 9 carreras por una a los tuneros, ubicados en el cuarto lugar; Erisbel Arruebarruena aportó un jonrón en el triunfo de Yoanny Yera que tuvo respaldo de Yaniel Blanco en los últimos tres capítulos.

Cienfuegos avanzó al quinto puesto, a 3.5 decisiones de la vanguardia, tras dejar al campo a Industriales, 7 carreras por 6, por conexión de Yusniel Ibáñez; Miguel Lahera obtuvo el crédito. Con este resultado Industriales regresa al último sitio de la tabla de posiciones.

